Стрельба на авиабазе ВМС США: количество погибших возросло

ВМС) США в Twitter.

Сообщается, что среди погибших стрелок и трое пострадавших. Еще несколько человек получили ранения и были доставлены в больницы.

Отметим, что территория авиабазы до сих пор оцеплена.

Напомним, в пятницу утром, 6 декабря, наОфис шерифа округа Эскамбия сообщал, что стрелок был застрелен.

Как сообщало РБК-Украина, в результате перестрелки между мексиканскими правоохранителями и членами банды в 65 километрах от американской границы погибли по меньшей мере 10 человек. Стрельба произошла в северном городе Вилла Юнион. Банда пыталась штурмовать здание местного горсовета. Губернатор также добавил, что нападавшие были членами Северо-восточного картеля из соседнего штата Тамаулипас. Кроме того, ряд муниципальных служащих пропали без вести.

Ранее сообщалось, что в Мексике вооруженная группировка напала на бильярдный клуб. В результате чего погибли восемь человек, еще трое получили ранения.