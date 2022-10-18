Страти, тортури і зґвалтування. В ООН заявили про воєнні злочини Росії в Україні

"За результатами розслідування подій у Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях наприкінці лютого та у березні 2022 року Незалежна міжнародна слідча комісія по Україні знайшла обґрунтовані підстави для висновку, що в Україні було скоєно низку воєнних злочинів, порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права", - сказано в ньому.

У Комісії додали, що такі злочини є підставою для притягнення до відповідальності. Голова Комісії Ерік Месе зазначив, що вплив порушень на цивільне населення в Україні величезний, оскільки втрати серед людей обчислюються тисячами, а пошкодження інфраструктури руйні.

Так, Комісія задокументувала випадки використання вибухової зброї в населених пунктах, які зазнали нападу росіян. Також встановлено, що окупанти атакували мирних жителів, які намагалися втекти.

При цьому в ООН зазначили існування прикладів, коли обидві сторони війни, хоча й різною мірою, не змогли захистити цивільних осіб або цивільні об’єкти від наслідків атак, розташувавши військові об’єкти та сили в межах або поблизу густонаселених районів.

Також ООН повідомляє, що українські сили могли порушити міжнародне гуманітарне право в деяких випадках, включаючи два інциденти, які кваліфікуються як військові злочини.

Підкреслюється, що російські військові несуть відповідальність за переважну більшість виявлених порушень, включаючи військові злочини.

Комісія задокументувала випадки страт, незаконного ув’язнення, тортур, жорстокого поводження, зґвалтувань та іншого сексуального насильства, скоєного в районах, окупованих росіянами. Людей затримували, деяких незаконно депортували до Росії, багато вважають зниклими безвісти.