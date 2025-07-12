"Стратегічний дурень і невдаха": Стубб про провал Путіна у війні

На його думку, Кремль зазнав поразки за всіма ключовими напрямами, які ставив перед собою диктатор РФ.

Росія планувала нейтралізувати Україну, однак вона впевнено рухається до вступу в Європейський Союз і НАТО. Москва прагнула розвалити Північноатлантичний альянс, але після вступу Фінляндії фактично подвоїла спільний кордон із НАТО.

Ще однією ціллю було підірвати трансатлантичне партнерство, натомість західні країни вже збільшують оборонні витрати до 5% ВВП.

Президент підкреслює, що РФ також не змогла зруйнувати єдність Європейського Союзу - навпаки, союз виглядає згуртованим, як ніколи раніше. Таким чином, Кремль не досяг жодної з поставлених геополітичних задач.

За словами президента, Путін "зазнав невдачі за всіма напрямами", попри війну, яка триває вже третій рік.

Глава фінської держави також наголосив, що Росія платить надзвичайно високу ціну за повільне просування в Україні.

"У 2025 році вона просунулась лише на 0,25% української території, при цьому втратила приблизно 167 солдатів на кожен кілометр. Це дуже висока ціна", - зазначив він.

Що далі робитиме Росія

Стубб припустив, що у найближчі 5–10 років РФ не стане мирною демократією і продовжить курс на мілітаризацію.

"Базовий сценарій дуже простий. Протягом наступних п'яти-десяти років для Росії будуть актуальними дві речі. По-перше, вона не повернеться до мирної ліберальної демократії. А по-друге, вона продовжить нарощування військової сили", - додав президент.

Також він охарактеризував президента РФ як "стратегічного дурня та військового невдаху", який навряд чи наважиться перевіряти дію 5-ї статті НАТО.