Страшно красивая: Астафьева показала лицо без мейк-апа

Украинская певица и актриса Дарья Астафьева решила быть предельно откровенной со своими поклонницами и рассказала, как она смывает стойкий макияж, а также показала свой внешний вид без визажа. Артистка опубликовала ролик, на котором видно лицо артистки без "грима". Видео опубликовано на официальной странице исполнительницы в Instagram.

Артистка решила поделиться со своими поклонниками, как она избавляется от стойкого макияжа профессиональной уходовой косметикой.

Астафьева на видео без макияжа (видео: instagram.com/da_astafieva)

Пользователи сети посчитали, что Даша Астафьева находится в отличной форме и выглядит красиво даже без мейк-апа:

Страшно красивая =)

Дашка, какая ты нереальная!

Боже, как соскучился!

Умница.

Очень красивая.

Ты всегда шикарная.

Шикарна.

О боже! Какая красотка!

Реакция сети на видео с Дарьей Астафьевой (скриншоты: instagram.com/da_astafieva)

Кроме того, артистка опубликовала фотографии, на которых она выглядит очень естественно и женственно – без яркого макияжа и дорогих украшений. Фанаты отметили, что это самые душевные фотографии певицы в истории ее Instagram.

Дарья Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)