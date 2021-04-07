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Страны использовали COVID-19 для нарушений прав человека, - Amnesty International

Новина українською → Среда 07 апреля 2021 03:52
Страны использовали COVID-19 для нарушений прав человека, - Amnesty International Фото: человек в медицинской маске идет по улице (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Пандемия коронавируса привела к ухудшению ситуации с правами человека в мире. В частности, усилилась дискриминация уязвимых слоев населения.

Об этом говорится в отчете Amnesty International.

По мнению правозащитников, сильнее всего усугубилась ситуация с правами женщин, представителей ЛГБТ, беженцев, трудовых мигрантов, работников здравоохранения, людей, занятых в теневых секторах экономики.

"Пандемия COVID-19 резко обнажила и усугубила неравенство внутри стран и между ними, а также продемонстрировала вопиющее пренебрежение наших лидеров общечеловеческими ценностями", - заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

Также отмечается, что меры, которые власти внедрят в ответ на пандемию, часто были преувеличены; они эксплуатировали кризис как предлог для нарушений прав человека.

Также в докладе говорится, что самоизоляция привела к всплескам домашнего насилия. Особенно в странах Восточной Европы и Средней Азии, где женщины не могли обратиться за защитой.

Правозащитники отметили, что в Европе десять стран отступили от Конвенции по правам человека в попытках бороться с коронавирусом. Эти меры часто, по мнению правозащитников, были несоразмерными потенциальной эпидемической угрозе.

"Пандемия очень четко высветила неспособность мира эффективно сотрудничать в момент острейшей международной нужды", - добавила Калламар.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал "пародией" то, что в некоторых странах еще не начали вакцинацию медработников. Также не вакцинированы представители групп риска.

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