Страны G7 будут совместно реагировать на китайский коронавирус

Страны "Группы семи" (G7) ведущих государств мира (Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Франции и Японии) планируют договориться о совместном реагировании на распространение нового коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, с американским коллегой они договорились, что по этому вопросу будет проведена телефонная конференция министров здравохранения стран G7.

"Нет смысла одной стране принимать меры, особенно, в Европе", - добавил Шпан.

Напомним, сегодня на экстренном заседании Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского нового типа коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

РБК-Украина писало, что США ограничат въезд на территорию страны иностранным гражданам, которые за последние две недели посещали Китай из-за угрозы распространения коронавируса.

Как известно, согласно последним данным, опубликованным в понедельник, в результате коронавируса заболели 17 тыс. человек и умерли 362.

Кроме того, Китай завершил строительство больницы на 1000 коек для лечения жертв нового вируса. Вторая больница на 1500 коек находится на стадии строительства.