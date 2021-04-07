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Страны ЕС вечером соберутся на заседание по вакцине AstraZeneca

Автор: Андрей Василюк

Министры здравоохранения Европейского Союза проведут 7 апреля заседание по COVID-вакцине компании AstraZeneca. Встреча состоится после того, как регуляторный орган ЕС (EMA) объявит свое решение относительно уровня безопасности этой вакцины.

Об этом сообщает португальское председательство в Совете ЕС, передает Reuters.

Министр здравоохранения Марта Темидо из Португалии, которая председательствует в Совете ЕС, соберет коллег около 19:00 (по Киеву) "после публичного обнародования выводов Комитета по оценке рисков фармаконадзора EMA относительно безопасности вакцины AstraZeneca", - написала в Twitter пресс-секретарь председательства Португалии в Совете ЕС.

EMA планирует объявить о своем решении в 14:00 по Гриневичем (17:00 по Киеву). Эксперты Европейского органа по контролю над препаратами рассматривают, насколько некоторые последние случаи возникновения тромбов у взрослых могут быть связаны с вакциной AstraZeneca.

"Встреча направлена на согласование позиций различных государств-членов ЕС не только для того, чтобы остановить распространение дезинформации, но и для достижения общего понимания относительно усилий по вакцинации в Европейском Союзе", - говорится в заявлении.

Ранее в ВОЗ заявили, что пока нет доказательств того, что вакцинация препаратом AstraZeneca от коронавируса имеет отношение к образованию тромбов.

В EMA пока точно не знают причины образования тромбов после вакцинации AstraZeneca. Решение должно быть озвучено сегодня, 7 апреля.

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