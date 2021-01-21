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Страны ЕС договорились о взаимном признании тестов на коронавирус

Автор: Роман Тверденко

Страны Европейского союза договорились о взаимном признании результатов тестирования на коронавирус. Это позволит бесперебойно функционировать внутреннему рынку ЕС.

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Это решение опубликовано по итогам саммита стран Евросоюза.

В рекомендациях содержится призыв к признанию результатов экспресс-тестов на антигены и ПЦР-тестов. Рекомендуется также обмениваться стандартизированным набором данных, разработать общий список экспресс-тестов на антигены коронавируса, определить приоритеты ситуаций для их использования и так далее.

Подчеркивается, что взаимное признание тестов позволит смягчить распространение вируса и поспособствует бесперебойному функционированию внутреннего европейского рынка, будет иметь важное значение для облегчения перемещения между странами, отслеживания контактов и лечения.

Ранее сообщалось, что ряд стран на юге Европы, в которых есть популярные морские куророты, выступают за введение прививочных сертификатов. Их могут получать те, кто привился от коронавируса.

Также известно, что странам Евросоюза могут разрешить вводить запреты на въезд гражданам Великобритании. Такие меры могут принять в рамках сдерживания распространения британского штамма COVID-19.

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