Страны ЕС будут учитывать политические аспекты при выдаче виз для россиян, - ЕК

Страны-участницы Евросоюза должны учитывать политические аспекты в вопросе выдачи виз для граждан Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг официального представителя Еврокомиссии Аниты Хиппер.
По ее словам, вопросы предоставление виз должны решаться в индивидуальном порядке.
"Они (страны ЕС, - ред.) должны оценивать каждую заявку на визу в соответствии с мотивацией, учитывая при этом политические аспекты, внутреннюю безопасность или международные отношения", - отметила Хиппер.
При этом она обратила внимание на то, что страны ЕС должны соблюдать международные обязательства и выдавать визы по гуманитарным причинам, а также журналистам и диссидентам.
Напомним, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал визовый бан для россиян не очень хорошей идеей.
Тем временем несколько стран готовы ввести такой бан на региональном уровне, если его не примут в целом в ЕС.
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