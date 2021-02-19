UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Страны "Большой семерки" высказались за ускорение доступа к COVID-вакцине в мире

Автор: Роман Тверденко

Лидеры стран "Большой семерки" выступают за скорейшее расширение доступа к вакцине от коронавируса в мире. И хотят, чтобы она распространялась по доступной цене.

Об этом сказано в совместном заявлении лидеров G7 по итогам заседания 19 февраля.

На виртуальном заседании под председательством Великобритании страны обсуждали вопросы борьбы с коронавирусом и распространение вакцины от COVID. В начале дискуссии, премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал страны передавать излишки вакцины бедным государствам.

"Мы подтверждаем нашу поддержку всех элементов инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с коронавирусом, механизма COVAX, а также честного доступа по доступной цене к вакцинам, средствам по лечению и диагностике. Это отражает роль широкой иммунизации в качестве глобального блага", - сказано в заявлении.

Ранее сообщалось, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на заседании стран "Большой семерки" (G7) заявила, что Европейский союз удвоит свой вклад в глобальный механизм COVAX. Евросоюз увеличит свой взнос до 1 млрд евро.

Добавим, Соединенные Штаты также решили удвоить свой вклад в механизм COVAX. В период с 2021 до 2022 года американская администрация выделит дополнительные 2 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцина от коронавирусаG7
Читайте также
Евросоюз решил удвоить вклад в COVAX
Johnson&Johnson подала в ВОЗ заявку на экстренное применение COVID-вакцины
США не станут делиться COVID-вакциной, пока не будут привиты американцы
Прогноз погоды