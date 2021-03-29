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Страны Африки договорились о закупке 400 млн доз вакцины Johnson&Johnson

Автор: Роман Тверденко

Африканский союз договорился с компанией Johnson&Johnson о поставках вакцины от коронавируса. Соглашение предусматривает поставку 400 миллионов доз.

Об этом сообщает Reuters.

Подразделение J&J Janssen Pharmaceutica согласилось поставить 220 миллионов доз однодозовой вакцины в африканские страны. Соглашение предусматривает возможность дополнительной доставки 180 миллионов доз к 2022 году.

По этому контракту поставки на континент начнутся с третьего квартала текущего года.

Континент испытывает трудности с вакцинацией людей от коронавируса. Страны хотят привить хотя бы 60% населения (750 миллионов человек) для достижения иммунитета к болезни.

Вакцина J&J остается единственной в мире, для иммунизации с помощью которой нужна только одна иньекция для человека.

Ранее сообщалось, что Южноафриканская республика (ЮАР) продала миллион доз вакцины AstraZeneca Африканскому союзу. В стране отказались от препарата из-за его неэффективности против местного варианта коронавируса.

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