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Странам ЕС предлагали несуществующие вакцины от COVID на 16 млрд евро

Автор: Игорь Литвиненко

Злоумышленники пытались продать странам Европейского союза несуществующие вакцины от коронавируса на сумму в 16 миллиардов евро. Информацию подтвердили в Европейском бюро по борьбе с мошенничеством.

Об этом сообщает Yle.

Среди стран, которым предлагались несуществующие вакцины была и Финляндия. Как отметил гендиректор Бюро Вилле Итяля, зачастую мошенники действуют из третьих стран.

"Мы изучили предложения и выяснили, что за ними стоят преступники. Предложения составлены хорошо, они выглядят вполне реалистично. Речь идет об организованной преступности. То есть поступают предложения, но этих вакцин на самом деле не существует", - поясняет Итяля.

Напомним, в начале марта полиция Европейского союза и службы борьбы с мошенничеством начали расследование попытки "продать" странам-участникам вакцины от коронавируса. Злоумышленники пытались продать более чем 900 млн доз несуществующих вакцин.

Также сообщалось, что в Китае и ЮАР изъяли более 5 тысяч доз поддельных COVID-вакцин. Злоумышленников задержали.

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Новости Украины Евросоюзмошенничествовакцина от коронавируса
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