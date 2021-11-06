Страна в Центральной Америке первой в мире ввела обязательную вакцинацию детей от COVID

"Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии (CNVE) постановила, что вакцинация от коронавируса становится обязательной для всех несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в стране для детей уже обязательны прививки от ветряной оспы, полиомиелита и вируса папилломы человека. Теперь в перечень CNVE включена вакцинация от коронавируса.

Начать вакцинировать детей от коронавируса в возрасте от 5 до 11 лет планируется с марта 2022 года. Прививки будут делать препаратом Pfizer.

Сообщается также, что 73% подростков страны в возрасте от 12 до 19 лет уже привиты как минимум одной дозой вакцины от коронавируса.