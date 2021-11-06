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Страна в Центральной Америке первой в мире ввела обязательную вакцинацию детей от COVID

Автор: Дмитрий Кузнецов

Коста-Рика стала первой страной в мире, власти которой ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Прививки несовершеннолетним начнут делать с марта 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минздрава страны.

"Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии (CNVE) постановила, что вакцинация от коронавируса становится обязательной для всех несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в стране для детей уже обязательны прививки от ветряной оспы, полиомиелита и вируса папилломы человека. Теперь в перечень CNVE включена вакцинация от коронавируса.

Начать вакцинировать детей от коронавируса в возрасте от 5 до 11 лет планируется с марта 2022 года. Прививки будут делать препаратом Pfizer.

Сообщается также, что 73% подростков страны в возрасте от 12 до 19 лет уже привиты как минимум одной дозой вакцины от коронавируса.

Минздрав Коста-Рики напомнил, что агентство США по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) недавно разрешило экстренное использование этой вакцины для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

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Коста-РикаВакцинацияКоронавирус