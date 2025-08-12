Стосунки без фізичної близькості: експерт пояснила, чи є це нормою

Що таке віргогамний шлюб

За словами експертки, навіть у разі втрати статевих органів у чоловіків можуть зберігатися оргазми, а близькість може існувати в інших формах.

"Але якщо говорити просто про стосунки, де немає сексу, це може бути. Інколи це може бути роками. Тут хтось може посперечатися, наскільки вони нормальні. Це явище називається віргогамний шлюб, воно досить добре описане в літературі", - пояснює Федорець.

Чому відсутнє бажання

Подібні випадки іноді відносять до асексуальності та трактують як окрему орієнтацію, але фахівчиня з цим не погоджується.

"Якщо в людини є проблеми зі статевим потягом, він дуже знижений або відсутній, це буде говорити або про те, що є питання з гормональним фоном, або якийсь травматичний досвід, або інші психологічні проблеми, які впливають на бажання людини", - зазначила сексолог.

Однак водночас у сексології існує поняття "індивідуальна парна норма": якщо певний ритм інтимного життя влаштовує обох партнерів, то для цієї конкретної пари це нормально.

Як війна вплинула на інтимне життя

З початком повномасштабного вторгнення, за словами Федорець, гостро постала тема сексуальної реабілітації, зокрема для військових.

"Почали з'являтися звернення від військових на зразок: "Мене не було вдома пів року, я маю приїхати додому, але я не хочу свою дружину. Дайте мені рекомендації, як мені це пояснити дружині", - наводить приклад експертка.

Також побільшало запитів, пов'язаних із тривожними сигналами.

"Багато звернень, коли тривога заважає інтиму. Навіть бувають запити на зразок: що робити, якщо моя жінка відмовляється займатися сексом під час повітряної тривоги? Раніше таких запитів не було", - додає Федорець.