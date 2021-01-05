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Сторонникам Трампа запретили носить оружие на акции против итогов выборов

Вашингтон, Вторник 05 января 2021 04:26
Сторонникам Трампа запретили носить оружие на акции против итогов выборов
Фото: протесты в США (Flickr)
Автор: Артур Родивилов

Власти Вашингтона предупредили сторонников Дональда Трампа, которые планируют прийти на митинг против утверждения Джо Байдена избранным президентом США, о недопустимости проносить с собой оружия. Протест должен состояться 6 января.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на начальника столичной полиции Роберта Конти.

Власти Вашингтона призвали сотни солдат национальной гвардии быть готовыми оказать помощь в наведении порядка.

"Мы получили информацию о том, что некоторые лица намерены привезти огнестрельное оружие в наш город. Это будет недопустимо", - заявил Конти.

По его словам, полиция будет задерживать любого митингующего, у которого заметит огнестрельное оружие или же при провокациях насилия и беспорядков. Конти напомнил про демонстрации осенью и декабре, когда сторонники Трампа в Вашингтоне сталкивались с представителями движения Антифа и Black Lives Matter. Тогда произошло несколько драк, в том числе с применением холодного оружия.

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Джо Байден станет новым президентом США.

РБК-Украина писало, что Трамп не планирует публично признавать поражение на выборах.

Также сообщалось, что советник действующего президента Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что в спорных штатах проводится альтернативное голосование выборщиков, результаты которого направят в Конгресс.

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