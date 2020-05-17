Стоматологии в Украине работают по новым правилам: что нужно знать

Стоматологические клиники в Украине возобновили свою работу после ослабления карантина. При этом, как медикам, так и пациентам придется изменить привычный ход процедуры. В МОЗ опубликовали список требований к врачам и посетителям стоматологических кабинетов на время карантина.

Как сообщается в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины в Facebook, для безопасности и медиков, и пациентов, необходимо придерживаться ряда правил на приеме.

"В обычном режиме начали работать стоматологические клиники. Но чтобы лечение было безопасным как для стоматологов, так и для их пациентов, необходимо соблюдать определенные правила", - говорится в заявлении.

К публикации прикрепили инфографику, на которой опубликованы требования к каждой из сторон.

Для посетителей:

доступ к антисептикам;

предварительная запись;

доступ сопровождающих запрещен (кроме сопровождения детей до 14 лет, лиц с инвалидностью и пожилого возраста);

ожидание вне помещения.

Для медиков:

обязательный термоскрининг перед началом работы;

интервал между записью посетителей не менее 15 минут;

опрос пациента во время записи и в день приема;

изолированное нахождение в стоматологическом кабинете;

респираторы без клапана, герметические очки, щиток для лица, шапочка;

уборка после каждого пациента;

рекламная продукция, игрушки, журналы нужно убрать.

Стоматологии в Украине работают по новым правилам (фото: facebook.com/moz.ukr)

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