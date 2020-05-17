Стоматологии в Украине работают по новым правилам: что нужно знать

Стоматологии в Украине будут принимать пациентов только по записи
Стоматологические клиники в Украине возобновили свою работу после ослабления карантина. При этом, как медикам, так и пациентам придется изменить привычный ход процедуры. В МОЗ опубликовали список требований к врачам и посетителям стоматологических кабинетов на время карантина.
Как сообщается в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины в Facebook, для безопасности и медиков, и пациентов, необходимо придерживаться ряда правил на приеме.
"В обычном режиме начали работать стоматологические клиники. Но чтобы лечение было безопасным как для стоматологов, так и для их пациентов, необходимо соблюдать определенные правила", - говорится в заявлении.
К публикации прикрепили инфографику, на которой опубликованы требования к каждой из сторон.
Для посетителей:
Для медиков:
Стоматологии в Украине работают по новым правилам (фото: facebook.com/moz.ukr)
Напомним, что ранее под Киевом вспыхнул скандал из-за смерти онкобольной с COVID-19.
Автор: Анна Ярошенко