Столтенберг про ризик теракту на ЗАЕС: Росія повинна вивести війська й надати доступ МАГАТЕ

Російська Федерація повинна вивести свої війська з території Запорізької АЕС та надати повний доступ МАГАТЕ для огляду станції.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пресконференцію.
Відповідаючи на питання, чи може НАТО задіяти 5 статтю у разі теракту на ЗАЕС, Столтенберг відзначив, що Альянс продовжує уважно стежити за ситуацією довкола станції.
"Це важливо оскільки це найбільша АЕС у Європі. МАГАТЕ несуть відповідальність. У них є мандат, щоб забезпечити виконання всіх вимог. Це складно в умовах війни. На Росії лежить відповідь", - відзначив генеральний секретар Альянсу.
Столтенберг зауважив, що сигнал НАТО полягає у тому, що Росія не повинна нападати на АЕС, вивести свої війська та надати повний доступ експертам МАГАТЕ до станції.
"За їхніми (експертів МАГАТЕ, - ред.) словами не було видимих свідчень про наявність мін, але не всі вони змогли проконтролювати. Закликаємо Росію забезпечити повний доступ", - відзначив Столтенберг.
За словами президента Володимира Зеленського, росіяни планують влаштувати теракт на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Як відзначив голова ГУР МО Кирило Буданов, ворог додатково замінував ставок-охолоджувач на станції.
Тим часом інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії ООН заявили про те, що нібито не бачили доказів наявності протипіхотних мін, встановлених на території станції.
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