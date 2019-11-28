Столтенберг прибыл в Париж, чтобы обсудить с Макроном заявления о "смерти мозга" НАТО

Фото: Йенс Столтенберг и Эммануэль Макрон (из открытых источников)

Столтенберг хочет устранить разногласия

В четверг, 28 ноября, глава НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Франции Эммануелем Макроном в Париже по поводу заявления французкого лидера, что альянс переживает "смерть мозга". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство France24.

Отмечается, что обвинение Макрона подготовило почву для саммита НАТО в Лондоне 3-4 декабря.

Столтенберг защитил альянс, который обязывает США защищать Европу в случае нападения и наоборот, и заявил, что отправился в Париж, чтобы получить разъяснения от президента Франции.

"Я думаю, что это лучший способ устранить любые разногласия, сесть и обсудить их, а также полностью понять идеи и мотивы", - сказал он.

Напомним, в начале месяца Макрон заявлял, что внутри альянса полностью пропала координация, и НАТО находится в состоянии "смерти мозга". Он также отметил, что ЕС необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе.

В качестве еще одного доказательства того, что НАТО находится в кризисе, Макрон привел недавнее вмешательство члена НАТО Турции против поддерживаемой Западом курдской милиции, которая возглавляла борьбу против группировки Исламского государства в Сирии.

Отметим, президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал членов альянса за недостаточные расходы на оборону. По его мнению, страны ЕС должны выделять больше денег на оборону.

Также РБК-Украина писало, что ранее Макрон отказался от предложения президента РФ Владимира Путина о введении моратория на развертывание ракет средней и малой дальности в Европе.