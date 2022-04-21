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"Столкнулись с человеком, который не хочет переговоров". Боррель объяснил военную поддержку Украины

Новина українською →
Брюссель, Четверг 21 апреля 2022 16:41
"Столкнулись с человеком, который не хочет переговоров". Боррель объяснил военную поддержку Украины Фото: Жозеп Боррель (слева) (twitter.com/JosepBorrellF)
Автор: Антон Федорцив

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поделился мнениями о возможности успеха переговоров между Украиной и РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Европейской дипслужбы.

По мнению Борреля, судьба войны будет разрешаться в ближайшие недели на поле боя. Сам дипломат остается сторонником переговоров, но не верит в перспективы диалога сейчас.

"Австрийский канцлер уехал в Москву и вернулся с ничем. Идея заключалась в поездке в Кремль представителя страны, не являющейся членом НАТО, имеющей традиционные отношения с Россией, сильно зависит от российского газа. Но он заявил по возвращении, что Путин не хочет останавливать войны и вести переговоры сейчас", – рассказал Боррель.

Отдельно верховный представитель ЕС затронул тему поставки вооружения. По его убеждению, Украина не смогла бы сопротивляться без предоставленного оружия. Боррель призвал сделать европейцев окончательный нравственный выбор.

"Мы должны знать, где мы находимся. Мы хотим мирных переговоров, но столкнулись с человеком, который их не хочет", - обосновал дипломат военно-техническую поддержку Украины.

К слову, Боррель счел нежелание Евросоюза быть частью войны РФ против Украины.

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