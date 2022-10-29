UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У столиці Сомалі терористи підірвали два автомобілі: є вбиті та поранені

Фото: у столиці Сомалі терористи підірвали два автомобілі (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

У столиці сомалі, Могадішо, сьогодні, 29 жовтня, пролунало два вибухи. Терористи підірвали два заміновані автомобілі біля міністерства освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що дві заміновані машини врізалися у стіни міністерства. Перший вибух пролунав у приміщенні міністерства. Другий вибух стався дещо пізніше, коли прибули машини швидкої допомоги та зібралися люди, щоб допомогти постраждалим.

Поліцейський, який охороняв міністерство, повідомив, що бачив щонайменше 12 тіл і більше 20 поранених. Серед жертв був і незалежний журналіст Мохамед Іссе Кона.

Нагадаємо, що на вулиці Маалі ха-Шалом в Єрусалимі стався теракт. Невідомий розстріляв людей, які були неподалік гробниці царя Давида. В результаті поранено 8 осіб, у тому числі вагітну жінку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СомалиТеракт