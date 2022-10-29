У столиці Сомалі терористи підірвали два автомобілі: є вбиті та поранені

У столиці сомалі, Могадішо, сьогодні, 29 жовтня, пролунало два вибухи. Терористи підірвали два заміновані автомобілі біля міністерства освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що дві заміновані машини врізалися у стіни міністерства. Перший вибух пролунав у приміщенні міністерства. Другий вибух стався дещо пізніше, коли прибули машини швидкої допомоги та зібралися люди, щоб допомогти постраждалим.

Поліцейський, який охороняв міністерство, повідомив, що бачив щонайменше 12 тіл і більше 20 поранених. Серед жертв був і незалежний журналіст Мохамед Іссе Кона.