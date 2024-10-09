У столиці чоловік познущався з пуделя на повідку: поліція повідомила про підозру

Захист тварин в Україні

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що закон України про захист тварин від жорстокого поводження поширюється на різні види людської діяльності. Крім того, дія закону поширюється на поводження з тваринами незалежно від форми власності та інших речових прав на них.

Дії, кваліфіковані як жорстоке поводження з тваринами, тягнуть за собою накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу - з конфіскацією тварини (якщо перебування у власника становить загрозу для її життя або здоров'я).

Тим часом згідно зі статтею 299 Кримінального кодексу України, жорстоке поводження з тваринами карається обмеженням волі або позбавленням волі (з конфіскацією тварини) - залежно від всіх обставин злочину.

Йдеться про жорстоке поводження з тваринами, що належать до хребетних (у тому числі з безпритульними тваринами), порушення правил транспортування тварин (якщо такі дії призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини), нацьковування тварин одна на одну (вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів), а також пропаганду, публічні заклики до вчинення дій, що мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій тощо.

Читайте також, за що в цілому можуть покарати власників тварин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.