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У столиці чоловік познущався з пуделя на повідку: поліція повідомила про підозру

У столиці 51-річний киянин щосили вдарив пуделя ногою по голові (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У столиці 51-річний киянин, виходячи з поштового відділення, щосили вдарив пуделя на повідку ногою по голові. Поліція повідомила йому про підозру - за жорстоке поводження з твариною.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Києва у Facebook.

Що відомо про побиття собаки та покарання чоловіка

У відділі комунікації поліції Києва розповіли, що нещодавно до Печерського управління звернулася місцева мешканка із повідомленням про те, що незнайомець завдав шкоди її домашньому улюбленцю - собаці породи "Пудель".

Потерпілий пудель (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

За словами жінки, вона перебувала біля поштового відділення, коли з нього вийшов невідомий чоловік і рушив в її бік.

Песик заявниці (який був на повідку) хотів підбігти до чоловіка, оскільки є дуже дружелюбним і любить, щоб його гладили. На такі дії чоловік відреагував агресивно та щосили вдарив ногою собаці по голові.

Момент вчинення злочину (фото: ​​​​​​​facebook.com/UA.KyivPolice)

Внаслідок удару тварина отримала тілесні ушкодження:

  • забої
  • травми м'яких тканин

Власниця собаки змушена була звернутися до ветеринарів, які надали чотирилапому допомогу.

Згодом правоохоронці розшукали порушника (ним виявися 51-річний киянин).

Затриманий киянин (фото: ​​​​​​​facebook.com/UA.KyivPolice)

Слідчі, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва, повідомили фігурантові справи про підозру за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами.

Вручення підозри (фото: ​​​​​​​facebook.com/UA.KyivPolice)

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Допис поліції (скриншот: facebook.com/UA.KyivPolice)

Захист тварин в Україні

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що закон України про захист тварин від жорстокого поводження поширюється на різні види людської діяльності. Крім того, дія закону поширюється на поводження з тваринами незалежно від форми власності та інших речових прав на них.

Дії, кваліфіковані як жорстоке поводження з тваринами, тягнуть за собою накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу - з конфіскацією тварини (якщо перебування у власника становить загрозу для її життя або здоров'я).

Тим часом згідно зі статтею 299 Кримінального кодексу України, жорстоке поводження з тваринами карається обмеженням волі або позбавленням волі (з конфіскацією тварини) - залежно від всіх обставин злочину.

Йдеться про жорстоке поводження з тваринами, що належать до хребетних (у тому числі з безпритульними тваринами), порушення правил транспортування тварин (якщо такі дії призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини), нацьковування тварин одна на одну (вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів), а також пропаганду, публічні заклики до вчинення дій, що мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій тощо.

Читайте також, за що в цілому можуть покарати власників тварин.

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