У столиці Чаду невідомі напали на президентський палац, - ЗМІ

Сьогодні надвечір біля президентської резиденції в столиці Чаду було чути стрілянину. Озброєні люди напали на територію комплексу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24, Alarabiya на Barrons.
У середу ввечері в столиці Чаду Нджамені біля президентської резиденції було чути інтенсивну стрілянину. За повідомленнями репортера AFP, озброєні люди напали на внутрішню частину комплексу.
Влада наразі не коментує ситуацію, але джерело в службах безпеки підтвердило атаку.
На вулицях Нджамени було помічено танки, а всі дороги, що ведуть до президентської резиденції, заблоковані.
За словами очевидця Аббаса Махамута Сеїда, "військові машини рухаються з усіх боків".
Зауважимо, що інцидент стався менш ніж через два тижні після проведення у країні суперечливих загальних виборів. Чад, розташований у північній частині Африки, залишається в напруженій політичній ситуації, а останні події лише посилили невизначеність.
Нагадаємо, що французька держава протягом останніх десяти років брала активну участь у військових операціях у регіоні Сахеля, прагнучи протистояти джихадистським угрупованням, пов'язаним з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою". За цей період у зоні конфлікту загинуло 58 французьких військовослужбовців.
Проте у 2022-2023 роках Франція була змушена завершити свою військову присутність у таких країнах, як Малі, Буркіна-Фасо і Нігер. Це сталося після того, як у цих державах влада перейшла до військових хунтам, які зблизилися з Росією.
Наприкінці грудня французькі війська почали залишати й Чад, а найближчим часом планується виведення контингенту з Сенегалу. Раніше президент Сенегалу заявив, що розміщення іноземних збройних сил несумісне із суверенітетом країни.
Французький президент Еммануель Макрон пояснив, чому армія Франції залишає африканські країни.
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