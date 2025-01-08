У столиці Чаду невідомі напали на президентський палац, - ЗМІ

Сьогодні надвечір біля президентської резиденції в столиці Чаду було чути стрілянину. Озброєні люди напали на територію комплексу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24 , Alarabiya на Barrons .

У середу ввечері в столиці Чаду Нджамені біля президентської резиденції було чути інтенсивну стрілянину. За повідомленнями репортера AFP, озброєні люди напали на внутрішню частину комплексу.

Влада наразі не коментує ситуацію, але джерело в службах безпеки підтвердило атаку.

На вулицях Нджамени було помічено танки, а всі дороги, що ведуть до президентської резиденції, заблоковані.

За словами очевидця Аббаса Махамута Сеїда, "військові машини рухаються з усіх боків".

Зауважимо, що інцидент стався менш ніж через два тижні після проведення у країні суперечливих загальних виборів. Чад, розташований у північній частині Африки, залишається в напруженій політичній ситуації, а останні події лише посилили невизначеність.