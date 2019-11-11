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В столице на предприятии в Печерском районе произошел пожар

Новости » Происшествия     11.11.2019 - 16:59
В столице на предприятии в Печерском районе произошел пожар
Фото с места происшествия (dsns.gov.ua)

Обстоятельства возникновения пожара пока неизвестны

В пятницу, 11 ноября, в Киеве произошел пожар в 5-этажном складском здании одного из предприятий на Железнодорожном шоссе в Печерском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что спасатели получили сообщение о пожаре в 15:05.

"По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание произошло на 5 этаже в помещении, где хранились шины. В 15:36 пожар площадью 40 кв. м был локализован, а в 16:02 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства возникновения пожара еще выясняются.

Напомним, ранее в одном из отелей Одессы произошел пожар. Загорелась внешняя обшивка отеля со 2 по 6 этаж, затем пламя перекинулось на крышу здания.

Также РБК-Украина писало, что в Египте произошел пожар на самолете из Украины. Загорелось шасси. После приземления пассажиры и экипаж самолета были эвакуированы.

Также сообщалось, что в Шевченковском районе Киева загорелся троллейбус с пассажирами. В троллейбусе произошло короткое замыкание в моторном отсеке.

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