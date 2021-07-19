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В столице Ирана на неделю вводят локдаун из-за ухудшения ситуации с COVID-19

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Тегеран, Понедельник 19 июля 2021 17:39
В столице Ирана на неделю вводят локдаун из-за ухудшения ситуации с COVID-19 Фото: в Тегеране вводят локдаун из-за коронавируса (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В столице Ирана вводится недельный карантин из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Локдаун будет действовать с 20 по 26 июля. В этот период в Тегеране будут закрыты рынки, офисы, спортзалы и рестораны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Локдаун в Тегеране начнется со вторника, 20 июля, и продлится до следующего понедельника, 26 июля. В этот период в столице Ирана будут закрыты все базары, рынки, общественные учреждения и кинотеатры, а также тренажерные залы и рестораны.

Карантин будет действовать не только в иранской столице, но и в провинциях Тегеран и Альборз.

Отметим, по данным Минздрава Ирана, на утро 19 июля в стране выявили более 25,4 тысячи новых случаев коронавируса. Скончались от последствий инфекции 213 человек. Общее число летальных исходов в стране составило 87 374, при этом за время пандемии было подтверждено свыше 3,5 млн заражений COVID-19.

Напомним, 17 июля на юго-западе Ирана местные жители вышли на протесты из-за нехватки воды и отключения электроэнергии. Их причиной стала самая сильная засуха за последние 50 лет.

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