В столице Азербайждана закрывают метро из-за коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Метрополитен приостановил работу до 20 апреля

В столице Азербайджана Баку закрывают метрополитен для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает издание Media.

Сообщается, что вечером 31 марта метрополитен приостановит свою деятельность до 20 апреля.

"В целях обеспечения безопасности здоровья населения движение поездов в бакинском метрополитене приостанавливается на период с 22:00 31 марта по 20 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

При этом в оперативном штабе добавили, что пассажирские перевозки будут осуществляться при помощи автобусов.

Отметим, по состоянию на 31 марта в Азербайджане подтверждено 298 случаев коронавируса. 26 человек уже выздоровели, пятеро умерли.

Напомним, первый летальный случай от COVID-19 в Азербайджане был подтвержден 12 марта.

Кроме того, в стране ввели карантин, который действует с 24 марта по 20 апреля. Так, людям старше 65 лет запрещено выходить из дома, ограничен въезд и выезд в районы Баку, Сумгайыт и Апшерон, а также приостановлены все региональные и междугородние пассажирские перевозки.