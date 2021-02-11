Столичный проект Taryan Towers признан лучшим высотным жилым комплексом в мире в 2020

Награждение состоялось 5 февраля в Лондоне в рамках специального онлайн-мероприятия.

В этом году жюри состояло из 95 экспертов в области строительства, а также членов палаты Лордов и правительства: Ричард Бест (Лорд Бест, член Палаты с 2001 года), Джон Андресон (Лорд Уэверли с 1990 года), Малкольм Синклер (Лорд Кейтнесс, член Палаты с 1970 года).

В конкурсе были представлены проекты из 6 регионов мира: Европа, Азия, Африка, Арабские страны, Америка и Великобритания.

Комплекс Taryan Towers оценивали по ряду критериев: локация, архитектура, инфраструктурное решение, строительные материалы, безопасность здания и т.д.

Впервые за всю историю украинского девелопмента и архитектуры гран-при в мировой номинации получил проект из Украины. До этого комплекс был отмечен несколькими региональными наградами, одержав победу сначала на украинском, а затем и на европейском уровнях.

В компании Taryan Group отмечают, что победа их проекта - это знак для всего украинского рынка недвижимости.

"То, что проект Taryan Towers получил мировое признание - важный показатель для всего рынка - для девелоперов и инвесторов - что в Украине возможно создавать проекты, которые соответствуют самым высоким мировым стандартам, и качество таких проектов может быть признано на мировом уровне", - говорит основатель компании Артур Мхитарян.