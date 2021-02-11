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Столичный проект Taryan Towers признан лучшим высотным жилым комплексом в мире в 2020

Новина українською → Киев, Четверг 11 февраля 2021 16:05
Столичный проект Taryan Towers признан лучшим высотным жилым комплексом в мире в 2020 Фото: проект Taryan Towers (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Жюри международного конкурса в сфере недвижимости International Property Awards признало столичный проект комплекса Taryan Towers лучшей в мире концепцией многоэтажного жилого дома. Башни будущего Taryan Towers завоевали Гран-При в международной номинации Best residential high-rise development 2020-2021.

Об этом сообщила пресс-служба компании Taryan Group.

Награждение состоялось 5 февраля в Лондоне в рамках специального онлайн-мероприятия.

В этом году жюри состояло из 95 экспертов в области строительства, а также членов палаты Лордов и правительства: Ричард Бест (Лорд Бест, член Палаты с 2001 года), Джон Андресон (Лорд Уэверли с 1990 года), Малкольм Синклер (Лорд Кейтнесс, член Палаты с 1970 года).

В конкурсе были представлены проекты из 6 регионов мира: Европа, Азия, Африка, Арабские страны, Америка и Великобритания.

Комплекс Taryan Towers оценивали по ряду критериев: локация, архитектура, инфраструктурное решение, строительные материалы, безопасность здания и т.д.

Впервые за всю историю украинского девелопмента и архитектуры гран-при в мировой номинации получил проект из Украины. До этого комплекс был отмечен несколькими региональными наградами, одержав победу сначала на украинском, а затем и на европейском уровнях.

В компании Taryan Group отмечают, что победа их проекта - это знак для всего украинского рынка недвижимости.

"То, что проект Taryan Towers получил мировое признание - важный показатель для всего рынка - для девелоперов и инвесторов - что в Украине возможно создавать проекты, которые соответствуют самым высоким мировым стандартам, и качество таких проектов может быть признано на мировом уровне", - говорит основатель компании Артур Мхитарян.

Отметим, конкурс International Property Awards считается одним из наиболее знаковых в мире недвижимости, архитектуры, девелопмента и дизайна интерьеров.

Впервые конкурс провели в 1994 году, за это время победы на нем одерживали такие известные здания как американский One Thousand Museum by Zaha Hadid Architects, вьетнамский Landmark 81, одно из самых высоких зданий мир, и Huarong Tower by Atkins, победившее в категории Вest mixed-use architecture в 2018 году.

Кроме того, в 2012 году в номинации Best commercial high rise development одержал победу комплекс Etikhad Towers из Абу-Даби, а в 2018 году в той же категории победу завоевала кувейтская Al Hamra Business Tower.

В текущем году количество заявок в различные номинации конкурса превысило 2 тысячи, были представлены проекты из 115 стран мира, сообщают организаторы.

Напомним, в конце 2020 года была введена в эксплуатацию первая башня ЖК Taryan Towers, сам комплекс строится на столичном Печерске по ул. Иоанна Павла II.

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