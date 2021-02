Столичный проект Taryan Towers признан лучшим высотным жилым комплексом в мире в 2020

Жюри международного конкурса в сфере недвижимости International Property Awards признало столичный проект комплекса Taryan Towers лучшей в мире концепцией многоэтажного жилого дома. Башни будущего Taryan Towers завоевали Гран-При в международной номинации Best residential high-rise development 2020-2021.

Отметим, конкурс International Property Awards считается одним из наиболее знаковых в мире недвижимости, архитектуры, девелопмента и дизайна интерьеров.

Впервые конкурс провели в 1994 году, за это время победы на нем одерживали такие известные здания как американский One Thousand Museum by Zaha Hadid Architects, вьетнамский Landmark 81, одно из самых высоких зданий мир, и Huarong Tower by Atkins, победившее в категории Вest mixed-use architecture в 2018 году.

Кроме того, в 2012 году в номинации Best commercial high rise development одержал победу комплекс Etikhad Towers из Абу-Даби, а в 2018 году в той же категории победу завоевала кувейтская Al Hamra Business Tower.

В текущем году количество заявок в различные номинации конкурса превысило 2 тысячи, были представлены проекты из 115 стран мира, сообщают организаторы.

Напомним, в конце 2020 года была введена в эксплуатацию первая башня ЖК Taryan Towers, сам комплекс строится на столичном Печерске по ул. Иоанна Павла II.