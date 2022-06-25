На столичном Печерске найдено тело убитого выстрелом в голову мужчины: что известно

В Киеве на бульваре Дружбы Народов обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти и огнестрельным ранением в голову. На месте происшествия работает полиция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киева.
В полиции рассказали, что им поступило сообщение о том, что в одной из квартир на бульваре Дружбы Народов долго и громко работает телевизор. На замечание соседей никто не реагировал. На место прибыли правоохранители.
первоочередные следственные действия, устанавливают личность погибшего и все обстоятельства его смерти.
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Напомним, ранее сообщалось, что российские войска казнили в лесу под Киевом украинского журналиста и фотографа Макса Левина и его друга солдата Алексея Чернышева.