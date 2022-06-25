На столичном Печерске найдено тело убитого выстрелом в голову мужчины: что известно

В полиции рассказали, что им поступило сообщение о том, что в одной из квартир на бульваре Дружбы Народов долго и громко работает телевизор. На замечание соседей никто не реагировал. На место прибыли правоохранители.

первоочередные следственные действия, устанавливают личность погибшего и все обстоятельства его смерти.

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