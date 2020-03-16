Столар требует ввести ЧП в стране и отсрочить оплату коммуналки для пенсионеров

Фото: Вадим Столар (zagittya.com.ua)

Столар указал на катастрофический дефицит медицинского оборудования, тестов и элементарных товаров для защиты от вируса

Народный депутат, глава Киевской организации "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Столар подал депутатское обращение премьер-министру Денису Шмыгалю с требованием ввести чрезвычайное положение на территории Украины, а также отсрочить коммунальные платежи для пенсионеров из-за пандемии коронавируса COVID-19.

"Мировая практика и безжалостная статистика свидетельствуют, что на сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда. Учитывая международный опыт, для того чтобы минимизировать источники вирусного заражения, считаю сейчас нужно вводить более строгие механизмы для борьбы с коронавирусом. В частности, ввести ограничения на все виды транспортного сообщения в пределах Украины. Установить жесткий контроль на уровне областей и населенных пунктов на период карантина", - заявил политик.

Столар также обратил внимание, что текущие исследования показывают, что для COVID-19 старший возраст и имеющиеся сопутствующие заболевания повышают риск развития тяжелой инфекции.

"Мало того, что пожилые люди и так недостаточно защищены в нашем государстве, на их долю выпало серьезное испытание в борьбе с вирусом. В данной ситуации нужно сохранять спокойствие и самоизоляцию. Считаю, что правительство должно создать надлежащие условия, чтобы избежать скопления людей пожилого возраста в отделениях банков и отделениях связи для оплаты коммунальных платежей", - добавил парламентарий.

Кроме того, Столар указал на катастрофический дефицит медицинского оборудования, тестов и элементарных товаров для защиты от вируса, свидетельствует о неготовности страны к эффективной борьбе.

"Для поощрения предпринимателей предлагаю освободить их от налогообложения на сумму, соответствующую затратам на закупку медицинского оборудования и других необходимых медицинским учреждениям ресурсов", - предложил нардеп.

В свою очередь, Столар потребовал от премьера предоставить президенту предложения о введении чрезвычайного положения в Украине, а также - принять постановление об отсрочке коммунальных платежей для людей пенсионного возраста сроком на 30 календарных дней со дня окончания установленного карантина и постановление по внедрению механизмов для поощрения благотворительности физических и юридических лиц различных форм собственности, путем освобождения от налогообложения.

Также Столар направил депутатское обращение мэру Киева Виталию Кличко, где акцентировал внимание на недопустимости проведения массовых сельскохозяйственных ярмарок, которые имели место на прошедшие выходные, и потребовал от мэра вмешаться в ситуацию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в рамках мер против коронавируса потребовал провести переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), а также ввести налоговые каникулы для бизнеса.

Ранее Зеленский призвал Кабинет министров запретить массовые мероприятия, в которых участвуют более 10 человек, включительно с церковными обрядами и церемониями.

Кроме того, президент просит ограничить работу метрополитенов и все внутренние пассажирские перевозки. По его словам, ограничения должны вступить в силу с 12:00 17 марта. При этом городские пассажирские перевозки смогут осуществляться в маршрутных такси в режиме до 10 человек и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамваев.