Столар предложил стимулировать бизнес покупать все необходимое для больниц

Народный депутат, глава Киевской организации "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Столар призвал премьер-министра Дениса Шмыгаля ввести чрезвычайное положение на территории Украины, а также отсрочить коммунальные платежи для пенсионеров из-за пандемии коронавируса COVID-19 и внедрить механизмы для поощрения благотворительности бизнеса путем освобождения их от налогообложения. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня Верховная Рада должна была принять намного более жесткие меры по борьбе с коронавирусом, чем те, что были одобрены депутатами. Весь мир сражается с вирусом: в США ввели чрезвычайное положение, во Франции вывели военную технику на улицы, в Испании – значительно ограничили передвижение для населения. Уверен, в Украине власть также обязана идти на жесткие меры для эффективной борьбы с вирусом. Поэтому я обращаюсь к Кабинету министров и премьеру Денису Шмыгалю с рядом требований", – заявил политик.

В частности, он потребовал предоставить президенту Владимиру Зеленскому предложения о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины.

"Это подразумевает введение максимальных ограничений на все виды транспортного сообщения в пределах Украины и установку жесткого контроля на уровне областей и населенных пунктов на период карантина", - пояснил парламентарий.

Также политик предложил принять постановление об отсрочке коммунальных платежей для людей пенсионного возраста сроком на 30 календарных дней со дня окончания установленного карантина.

"Исследования показывают - для COVID-19 старший возраст и имеющиеся сопутствующие заболевания повышают риск развития тяжелой инфекции. Потому правительство должно создать надлежащие условия, чтобы избежать скопления людей пожилого возраста в отделениях банков и связи для оплаты коммунальных платежей", - подчеркнул Столар.

Также нардеп призвал Кабмин принять постановление по внедрению механизмов для поощрения благотворительности физических и юридических лиц различных форм собственности путем освобождения их от налогообложения.

"Дефицит медицинского оборудования, тестов и элементарных товаров для защиты от вируса свидетельствует о неготовности страны к эффективной борьбе. Единственный вариант – действовать на опережение и не допустить сотен или тысяч больных граждан посредством привлечения бизнеса на благотворительных началах", - добавил Столар.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в рамках мер против коронавируса потребовал провести переговоры с Международным валютным фондом (МВФ), а также ввести налоговые каникулы для бизнеса.

Ранее Зеленский призвал Кабинет министров запретить массовые мероприятия, в которых участвуют более 10 человек, включительно с церковными обрядами и церемониями.

Как писало РБК-Украина, президент Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил о том, что пандемия коронавируса может продолжаться еще в течение двух лет. Однако, по его словам, это будет зависеть от того, как скоро смогут разработать вакцину.