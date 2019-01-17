Стоит ли купаться в ледяной воде на Крещение: объясняют врачи

Фото: Купание на Крещение 2019 (коллаж РБК-Украина)

Нужно ли отказаться от купания в проруби на Крещение? Врачи рассказали, как окунуться в холодную воду с пользой

В день Крещения 19 января за древними христианскими традициями принято купаться в проруби. Возле рек и озер в этот день собираются люди, чтобы с головой погрузиться в воду, а кто-то - и поплавать в ледяной воде.

Как это влияет на здоровье? Всем ли можно это делать? Какие есть противопоказания для купания в холодной воде? С такими вопросами Styler обратился к врачам разных специальностей.

Важна регулярность, а не одноразовое купание

Когда идет речь о целебном влиянии купания в проруби на состояние здоровья, то в первую очередь имеется в виду длительное и систематическое моржевание, а не разовое погружение на Крещение зимой, говорит ведущий оториноларинголог, руководитель направления хирургии головы и шеи украинской медицинской сети Юлия Шуклина.

"Если человек принимает решение закаляться систематически, а значит – регулярно принимает контрастный душ, зимой ходит по снегу босиком, ходит в сауну, то и купание на Крещение принесет пользу. Кратковременное действие низкой температуры вызывает выброс в кровеносную систему гормонов и биологически активных веществ. В частности, выделяются так называемые "гормоны радости" – эндорфины и серотонин. Этим можно объяснить ощущение прилива сил и радости после купания в проруби на Крещение", - говорит врач.

Фото: На Крещение купаются в ледяной воде (РБК-Украина)

При этом надо придерживаться определенных правил: быстро окунуться в воду с головой, сразу же выйти из воды и растереться махровым полотенцем. После этого – не ходить в купальнике, а переодеться в теплую сухую одежду.

Также можно сделать несколько упражнений, выпить теплого чая или же какао, советует специалист.

Перед погружением в ледяную воду проконсультируйтесь с врачом

В то же время неподготовленные к ледяной воде и низкой температуре люди, которые не закаляются, должны перед купанием в проруби посетить врача для консультации перед тем, как спускаться в воду, добавляет Юлия Шуклина. Например, можно пойти к своему семейному врачу или терапевту.

"Перед тем, как вы окунетесь в воду, врач должен оценить состояние вашего здоровья. Потому что, скажем, если есть тромбы, болезни легких, то в сочетании с холодом это может привести к серьезным негативным последствиям", - подчеркивает врач.

Она напоминает: если есть даже малейшие сомнения относительно того, как вы перенесете такое купание, то от такого погружения в ледяную воду на Крещение стоит отказаться.

Вместо этого можно взять святую воду в храме и выпить ее дома, умыть ею руки и лицо, советует она.

"Регулярные закаливания тонизируют сосуды, регулируют кровяное давление"

Чтобы сердечно-сосудистая система была здоровой, важны систематические, а не разовые воздействия на организм контрастных температур, говорит Владимир Герасимов, столичный сосудистый хирург.

"Если закаляться регулярно, то это тонизирует сосуды, регулирует кровяное давление, улучшает обмен веществ и повышают защитные функции организма. После такого купания человек чувствует себя бодрее, полным сил, к ней перестают "цепляться" простуды и другие различные сезонные болезни. Закаливание обычно полезно в целом для сосудистой системы: идет на пользу не только артериям, но и венам. К примеру, является профилактикой варикозного расширения вен", - говорит врач.

Фото: Купание в проруби может принести вред, ести у человека есть гипертония (pixabay.com)

Но при этом не надо забывать, что во время купания в очень холодной воде есть противопоказания.

“Противопоказания – это, прежде всего, такие болезни как стенокардия, гипертония, аритмия, различные воспалительные заболевания, проблемы с дыхательными путями, диабет и болезни нервной системы", - напоминает Владимир Герасимов.

Он говорит: если после купания человек замечает у себя учащение сердцебиение, нехватку воздуха, становится трудно дышать, то нужно как можно скорее обратиться к врачу.

"Все это может сигнализировать о сердечном приступе. А вообще стоит всегда купаться только в специально оборудованных для таких целей местах. Как правило, они уже приспособлены для комфортного захода в воду и выхода из нее. Также именно возле таких мест, а не "нелегальных" прорубей, дежурят кареты скорой. Поэтому именно в таких местах будут врачи, которые смогут быстро оказать необходимую помощь", - говорит врач.

Напомним, ранее пояснили, что такое Крещение и как провести праздник с пользой.

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