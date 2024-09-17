Стійкі до антибіотиків супербактерії можуть вбити 39 мільйонів людей до 2050 року

Згідно з новим глобальним дослідженням, супербактерії, стійкі до ліків, можуть вбити понад 39 мільйонів осіб до 2050 року, причому найбільш уразливими є літні люди.
РБК-Україна із посиланням на The Guardian розповідає про те, чому зростає рівень смертності через хвороби та що роблять для того, щоб це виправити.
Нове глобальне дослідження, опубліковане в журналі Lancet, було проведено проєктом Global Research on Antimicrobial Resistance (Gram) і стало першим глобальним аналізом тенденцій АМР за тривалий період. Воно виявило значне зростання кількості смертей через антимікробну резистентність (АМР). Це явище виникає, коли бактерії еволюціонують і стають нечутливими до препаратів, які раніше були ефективними проти них.
До середини 21 століття очікується, що 1,91 млн людей щорічно помиратимуть через АМР – це більше ніж у півтора рази більше порівняно з 2021 роком, коли таких смертей було 1,14 мільйона. Водночас АМР буде однією із причин 8,2 млн смертей щороку, що є значним зростанням порівняно з 4,71 млн у 2021 році.
Одним із головних висновків дослідження є те, що рівень смертності через АМР значно зростає серед літніх людей, особливо старших 70 років. Упродовж трьох десятиліть кількість летальних випадків серед цієї вікової групи збільшилася на 80%, і до середини століття очікується ще більш різке зростання – на 146%. Це означає, що з 512 тис. смертей у 2021 році цей показник може зрости до 1,3 мільйона до 2050 року.
Причини такого зростання рівня смертності пов'язані з тим, що літні люди частіше мають хронічні захворювання, такі як діабет та хвороби серцево-судинної системи, що робить їх більш уразливими до інфекцій. Крім того, вони частіше потребують стаціонарного лікування.
Дослідники звертають увагу, що інфекції, які люди можуть підхопити у лікарні, є одним із основних джерел поширення стійких до антибіотиків бактерій. Ситуацію ускладнює той факт, що з віком імунна система слабшає, а вакцинація стає менш ефективною.
Що стосується маленьких дітей, то ситуація трохи краща. Згідно з даними дослідження, кількість смертей серед дітей до п'яти років через АМР знизилася з 488 тис. у 1990 році до 193 тис. у 2022-му. До 2050 року ця цифра може ще зменшитися вдвічі завдяки покращенню гігієни та вакцинації.
Попри те, що ризики для дітей знижуються, проблема стійкості до ліків стає дедалі серйознішою.
Дослідники зазначають, що мільйони смертей можна уникнути, якщо забезпечити кращу профілактику інфекцій, покращити доступ до медичних послуг і розробити нові антибіотики. Однак із розробкою нових антибіотиків зараз є проблеми.
Доктор Мохсен Нагаві, керівник дослідження, підкреслив важливість антимікробних препаратів у сучасній медицині. Він зазначив, що зростання стійкості до цих ліків є серйозною загрозою для глобального здоров'я, яка з кожним роком стає все більш небезпечною.
Цього місяця світові лідери зберуться в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН, де обговорюватимуть проблему антимікробної резистентності. Очікується, що вони підпишуть декларацію про необхідність активізації боротьби з АМР. Активісти сподіваються, що ця декларація включатиме ціль – скоротити смертність від АМР на 10% до 2030 року.
Дослідники прогнозують, що найбільше смертей від АМР у майбутньому відбуватиметься у країнах Південної Азії, таких як Індія, Пакистан і Бангладеш, а також у деяких регіонах Східної Азії та Африки на південь від Сахари. Ці країни вже стикаються з найбільшим зростанням АМР. Водночас для них можуть збільшити обсяги медичної допомоги та розширити доступ до антибіотиків.
Раніше РБК-Україна розповідало, що антибіотики ефективні лише проти бактерій і застосовуються для лікування захворювань бактеріального походження. Самостійно вибрати антибіотик неможливо, оскільки різні бактерії потребують різних ліків.
Антибіотики є рецептурними препаратами, оскільки бактеріальну природу хвороби можна підтвердити лише через лабораторні аналізи. Вживання антибіотиків "на всякий випадок" може зашкодити здоров'ю та сприяти розвитку стійкості бактерій до ліків.
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