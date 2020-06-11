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Стерненко сообщили о подозрении в убийстве

Новости » Происшествия     11.06.2020 - 13:39
Стерненко сообщили о подозрении в убийстве
Фото: Сергей Стерненко (РБК-Украина)

Подозрения объявлены по делу, связанному с нападением на него в 2018

Активисту Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Подозрения объявлены по делу, связанному с нападением на него в Одессе в 2018 году.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

Отметим, сегодня Стерненко прибыл на допрос в Службу безопасности Украины после того, как ему сообщили о решении суда о принудительном приводе.

"Мне сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 - умышленное убийство и "незаконное" ношение холодного оружия", - отметил активист.

Он также заявил о наличии результатов нескольких экспертиз, согласно которым нож, которым он нанес смертельное ранение одному из нападавших, не является холодным оружием. Кроме того, по его словам, ранее следователь признавал, что Стерненко действовал в рамках необходимой самообороны.

Напомним, нападение на Стерненко произошло в мае 2018 года, всего было двое нападавших, один из которых умер. Сам активист заявлял, что ему порезали руку, после чего ему пришлось использовать свой нож.

В ноябре СБУ установила предполагаемого организатора нападения на Стерненко, но не назвала его имя; известно, что покушение осуществляли Александр Исайкул и Иван Кузнецов. Последний умер от ножевых ранений.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Служба безопасности Украиныподозрениенападениеактивистыпреступления
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