Степанову доверяет менее 20% украинцев, - опрос

В то же время не доверяет Степанову 37% респондентов.

Кроме того, низкий уровень доверия и к бывшим руководителям Минздрава. Согласно опросу, бывшему министру здравоохранения Ульяне Супрун доверяют 14%, не доверяют – 61%.

Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина опрошенных. Доверяют им около 8-9%, не доверяют – около трети.

Напомним, согласно этому опросу, почти половина украинцев считает главной причиной роста заболеваемости коронавирусом в марте 2021 года несоблюдение карантина. За это проголосовали 46% респондентов.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что Украина готова к внедрению паспортов вакцинации от COVID-19. По его словам, COVID-паспорт могут интегрировать в мобильное приложение "Дия".