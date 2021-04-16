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Степанову доверяет менее 20% украинцев, - опрос

Автор: Даша Харченко

Министру здравоохранения Украины Максиму Степанову доверяет 19% украинцев. А 34% даже не знают, кто это.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

В то же время не доверяет Степанову 37% респондентов.

Кроме того, низкий уровень доверия и к бывшим руководителям Минздрава. Согласно опросу, бывшему министру здравоохранения Ульяне Супрун доверяют 14%, не доверяют – 61%.

Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина опрошенных. Доверяют им около 8-9%, не доверяют – около трети.

Напомним, согласно этому опросу, почти половина украинцев считает главной причиной роста заболеваемости коронавирусом в марте 2021 года несоблюдение карантина. За это проголосовали 46% респондентов.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что Украина готова к внедрению паспортов вакцинации от COVID-19. По его словам, COVID-паспорт могут интегрировать в мобильное приложение "Дия".

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