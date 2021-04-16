ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Степанову доверяет менее 20% украинцев, - опрос

Новина українською → Украина, Пятница 16 апреля 2021 03:11
Степанову доверяет менее 20% украинцев, - опрос Фото: Максим Степанов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Министру здравоохранения Украины Максиму Степанову доверяет 19% украинцев. А 34% даже не знают, кто это.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

В то же время не доверяет Степанову 37% респондентов.

Кроме того, низкий уровень доверия и к бывшим руководителям Минздрава. Согласно опросу, бывшему министру здравоохранения Ульяне Супрун доверяют 14%, не доверяют – 61%.

Бывших министров Илью Емца и Зоряну Скалецкую не знают почти половина опрошенных. Доверяют им около 8-9%, не доверяют – около трети.

Напомним, согласно этому опросу, почти половина украинцев считает главной причиной роста заболеваемости коронавирусом в марте 2021 года несоблюдение карантина. За это проголосовали 46% респондентов.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что Украина готова к внедрению паспортов вакцинации от COVID-19. По его словам, COVID-паспорт могут интегрировать в мобильное приложение "Дия".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Максим Степанов
NEWS
Зеленский о разговоре с Макроном и Меркель: пока такой нормандский формат
Зеленский о разговоре с Макроном и Меркель: пока такой нормандский формат
DAILY
COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса