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Степанов о вспышке COVID в Украине: будет длиться до конца апреля

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине до конца апреля будет наблюдаться вспышка коронавируса. При этом министр здравоохранения Максим Степанов не считает, что сейчас необходим общенациональный карантин.

Об этом Степанов заявил в эфире "ТСН".

Министр отметил, что локдаун не нужно будет вводить, если на региональном уровне будут придерживаться тех ограничений, которые там введены.

"У нас сложный период. COVID-19 - это не игрушки, не шутки. Этот сложный период у нас точно будет длиться где-то почти до конца апреля. Главное - это сберечь как можно больше жизней украинцев", - заявил Степанов.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали 15 053 новых случая COVID-19. Это максимум с начала года.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что общенациональный карантин может не понадобиться, но сейчас необходимо ограничить социальные контакты между гражданами.

Ранее РБК-Украина писало, что в ближайшие дни в крупных украинских городах местные власти своими решениями введут карантинные ограничения "красной зоны". Также возможно ужесточение карантина по всей стране.

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Новости Украины Максим СтепановКарантинКоронавирус
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