Степанов: для подтверждения коронавируса не обязательно иметь положительный ПЦР-тест

В Украине около двух месяцев пациентам с коронавирусом ставят соответствующий диагноз без положительных ПЦР-тестов. Врачи обращают внимание на симптоматику.

Об этом сказал министр здравоохранения'я Максим Степанов в эфире "Право на власть" на канале 1+1.

По его словам, такой способ определения диагноза "внесено к стандарту".

"По мировой статистике, до 30% ПЦР-тестов являются отрицательными при подтвержденном диагнозе "COVID-19". Это связано с особенностями ПЦР-тестирования и физиологическими особенностями человека", - сказал Степанов.

Ранее стало известно, что по состоянию на сейчас для больных коронавирусом в Украине отведено 35 тысяч больничных коек. Максимальное количество коек, которые могут отвести для пациентов с COVID-19 - это 52 тысячи.

В Украине за минувшие сутки обнаружили 5062 новых случая COVID-19. Больше всего заражений в Харьковской, Донецкой областях и в Киеве.

Тем временем Украина готовится к новой волне COVID-19. Президент уже дал ряд поручений, в частности, о переводе университетов на дистанционное обучение.