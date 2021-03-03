Степанов о вакцине Sinovac: пока производитель не подтвердил ее эффективность

По его словам, в случае, если данная вакцина будет недостаточно эффективной или будут сорваны сроки ее поставок в Украину - к производителю будут применяться санкции.

"В контракте прописана конкретная дата (поставки вакцины Sinovac - ред.) - через 30 дней после регистрации. Компания должна поставить. Более того, в контракте государство полностью защищено, если сроки будут перенесены - будут штрафные санкции. По тем документам, что нам предоставляли, подтверждения эффективности вакцины нет", - заявил Степанов.

Он добавил, что если вакцина не будет иметь эффективность на уровне 70%, Украина не будет покупать данный препарат.