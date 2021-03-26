Степанов требует от больниц УЗ принимать пациентов с COVID в Киеве

"Начиная с ноября больницы "Укрзализныци" получили фактических выплат 60 млн гривен. Но 24 марта три медучреждения Киева не приняли больных с COVID-19. Это недопустимый случай, и возникает вопрос: куда государство заплатило 60 млн? Этот прецедент дает нам полное право обращаться в правоохранительные органы", - отметил Степанов.

По его словам, 24 марта все столичные больницы УЗ должны были принимать по 50 пациентов с COVID-19, а с понедельника - по 100. Но на сегодня в больнице № 1 выделено для этих целей только 6 коек, в больнице № 3 - 120, и из них занято 16, а больница № 2 вообще не предоставляет данные.

Отметим, киевские власти на фоне тяжелой ситуации с COVID жалуются на то, что городу обещали выделись места для пациентов в ведомственных больницах. По словам мэра Виталия Кличко, имеющийся запас коек стремительно заканчивается.