Степанов рассказал, смогут ли украинцы сами выбирать вакцину от COVID-19

Украинцы смогут выбирать вакцину для прививки от коронавируса, как только они будут доступны на коммерческом рынке.

Об этом глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в интервью изданию " ГОРДОН ".

«Как только на рынке Украины появятся коммерческие вакцины. Исходя из конъюнктуры и того, что ни один производитель на сегодня не продает вакцины на коммерческий рынок, мне кажется раньше лета это не произойдет», – ответил министр на вопрос о возможности за деньги самостоятельно выбрать производителя и время прививки.

Как сообщало РБК-Украина, старт вакцинации запланирован на 15 февраля.

В Украине за 8 февраля обнаружили 2656 новых случаев коронавирус. Больше всего заражений за сутки зарегистрировано в Ивано-Франковской области.

За все время пандемии в Украине подтвердили 1 249 646 случаев коронавируса; 1 084 608 человек выздоровели, и 23 771 человек умерло.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, какие категории украинцев не имеют права отказаться от вакцинации. При этом она пока остается добровольной.

Он также заявил, что готов "личным примером" продемонстрировать украинцам безопасность и необходимость вакцинации от коронавируса, которая должна начаться уже через неделю.

Также на этом форуме министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о двух тестах, которые должен пройти мир во время пандемии коронавируса. Один из них - это восстановление полноценной мобильности.