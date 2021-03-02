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Степанов рассказал об оплате услуг Crown Agents по закупке COVID-вакцин

Автор: РБК-Украина

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина платит исключительно за услуги Crown Agents по закупке COVID-вакцин. В частности, за логистику и операционные расходы.

Об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24".

"Мы платим Crown Agents исключительно за логистику, то есть за доставку. Вакцину надо же как-то привести, и за операционные расходы, которые они несут при закупках", - заявил он.

Министр также добавил, что информация о том, что компании платят 5-3% от контакта не соответствует действительности.

"Информация о 5-3% не соответствует действительности. Это намного меньше, чем я назвал", - отметил он.

Напомним, Украина закупает вакцину от коронавируса через международную компанию Crown Agents. В Минздраве объяснили смену оператора по приобретению вакцины неэффективностью работы госпредприятия "Медзакупки".

Кроме того, компания-посредник Crown Agents получает за свои услуги процент от стоимости закупленной партии. По условиям контракта с Украиной, это 1%.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныМаксим Степановвакцина от коронавируса
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