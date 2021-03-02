Степанов рассказал об оплате услуг Crown Agents по закупке COVID-вакцин

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина платит исключительно за услуги Crown Agents по закупке COVID-вакцин. В частности, за логистику и операционные расходы.

"Мы платим Crown Agents исключительно за логистику, то есть за доставку. Вакцину надо же как-то привести, и за операционные расходы, которые они несут при закупках", - заявил он.

Министр также добавил, что информация о том, что компании платят 5-3% от контакта не соответствует действительности.

"Информация о 5-3% не соответствует действительности. Это намного меньше, чем я назвал", - отметил он.