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Степанов прогнозирует рост заражений коронавирусом с началом учебного года

Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве здравоохранения считают, что с началом нового учебного года может увеличиться количество новых случаев коронавируса. Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, как предотвратить возможные вспышки вируса.

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Об этом он заявил на брифинге.

"Конечно, мы видим возможное увеличение количества людей, которые заболеют коронавирусом. И мы это понимаем. Потому что это дополнительное большое количество в том числе школ, которые откроют свои двери и дети пойдут в школу", - отметил он.

В Минздраве рассчитывают, что все те правила, которые разработаны для обучения, будут соблюдать.

"Уверен, если их будут соблюдать, то мы не увидим таких резких вспышек", - добавил он.

Напомним, в Минобразования хотят упростить процедуру организации дистанционного и смешанного обучения в школах.

Отметим, в Госпотребслужбе ожидают вспышку коронавируса после начала учебного года.

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