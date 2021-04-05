Степанов прогнозирует рост заболеваемости COVID до 25 000 случаев в сутки

Заболеваемость COVID в Украине может вырасти до 25 000 случаев в сутки. Такие цифры могут быть в ближайшие две недели.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, еще две недели будет фиксироваться рост по числу новых заболевших и числу госпитализированных.

"Нас ждет достаточно напряженная ситуация с третьей волной COVID-19. Это может быть около 25 тысяч за сутки", - подчеркнул Степанов.

Министр добавил, что ухудшение ситуации с заболеваемостью связано с нарушением карантинных ограничений.