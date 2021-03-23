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Степанов объяснил увеличение в Украине госпитализаций больных COVID

Новина українською → Украина, Вторник 23 марта 2021 16:52
Степанов объяснил увеличение в Украине госпитализаций больных COVID Фото: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Система здравоохранения Украины сознательно идет на увеличение госпитализаций, не дожидаясь появления первых проявлений тяжелой клинической картины. Таким образом медики хотят предотвратить проявления тяжелых состояний пациентов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он подчеркнул, что ситуация с заполненностью кроватей и госпитализациями в Украине сейчас напряженная, и третья волна будет "намного тяжелее" для системы здравоохранения Украины. При этом Степанов заверил, что Минздрав готовился к новой волне, закладывая соответствующие риски.

"Сегодня на брифинге я констатировал ощутимое увеличение госпитализаций. Однако дело не только в агрессивности "британца" (британского варианта коронавируса - ред.). Понимая ответственность перед людьми, мы сознательно идем на увеличение госпитализаций, не дожидаясь появления первых проявлений тяжелой клинической картины", - заявил Степанов.

Он отметил, что по возможности медики госпитализируют пациентов до появления тяжелого состояния, чтобы иметь возможность спасти как можно больше украинцев.

"И наша стратегия позволяет держать самые низкие показатели смертности в Европе на миллион населения. Именно поэтому есть запас прочности, который позволит стране пережить очередную волну пандемии", - добавил министр.

Напомним, утром 23 марта на брифинге Степанов сообщил, что риски "постковидного синдрома" растут. До 70% переболевших коронавирусом украинцев требуют от трех до шести месяцев дополнительной реабилитации.

По словам министра, причинами тяжелого "постковидного синдрома" является мутировавший "британский" штамм коронавируса и пренебрежительное отношение некоторых граждан к карантинным ограничениям.

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