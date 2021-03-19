Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему необходимо снять ответственность с производителей COVID-вакцин. Это необходимо для получения Украиной определенных видов вакцин по механизму COVAX.
"Мы эту ответственность берем на себя. Не производитель отвечает, а будет отвечать Украина... Без принятия этого законопроекта нам будут недоступны некоторые виды вакцин. В чем же ответственность? Прежде всего в компенсации причиненного вреда, если такое произойдет в процессе вакцинации", - подчеркнул министр.
Напомним, профильный комитет вчера рекомендовал ВР принять закон, которым производителей вакцин или владельца регистрационного удостоверения могут освободить от гражданской ответственности за любые последствия прививок. Речь идет о доработанном законопроекте №5247.
Закон связан с международными договоренностями о получении Украиной по программе COVAX вакцин ведущих производителей.
Как писало РБК-Украина, ранее комитет Рады по вопросам здоровья нации поручал Министерству здравоохранения доработать документ.
Так, в начале недели в Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект №5247.