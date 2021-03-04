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Степанов о низком количестве вакцинированных: "Все идет по плану"

Новина українською → Украина, Четверг 04 марта 2021 22:57
Степанов о низком количестве вакцинированных: "Все идет по плану" Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

В Украине темп вакцинации идет по плану. Однако прививаться готовы только 40% опрошенных украинцев.

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы "Право на власть".

По состоянию на 4 марта в Украине привили свыше 12,5 тысячи человек.

"Мы считаем, что это очень мало (вакцинированных – ред.). Мы проводим коммуникационную компанию, чтобы больше людей хотели прививаться", - сказал Степанов.

По его словам, вакцина – это "билет", который защитит от коронавируса. Он добавил, что минимальный процент вакцинированных в Украине должен быть 60. С такого количества начинается коллективный иммунитет.

"Мы каскадным способом разворачиваем вакцинацию, чтобы не было программных ошибок. Для нас важен не старт вакцинации, а весь процесс вакцинации. Чтобы мы достигли тех цифр, которых мы стремимся – 60% ...Каждый день эта цифра будет увеличиваться. Все идет полностью в соответствии с нашим планом", - добавил министр.

Напомним, в Украине за четверг, 4 марта, от коронавируса привили 2983 человека.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины планирует в марте провакцинировать 250 тысяч человек. При этом уже с 10 марта намерены делать от 10 до 20 тысяч прививок в сутки.

Также известно, что записались на вакцинацию уже 100 тысяч украинцев.

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