В Минздраве назвали цену лечения коронавируса

В Министерстве здравоохранения рассказали о расходах на лечение одного человека с осложнениями от коронавируса. Это сумма от 45 тысяч гривен.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Также он анонсировал публикацию на сайте Минздрава списка лекарств от коронавируса.

"Если мы говорим о процессе лечения на одного больного, который имеет тяжелое течение болезни, то эта сумма - от 45 000 гривен", - рассказал Степанов.

Напомним, Степанов заявил, что нынешняя ситуация с больничными кроватями в стране остается напряженной. В случае дальнейшего роста случаев заболевания ситуация может стать критической.

Отметим, в Украине зафиксировали вспышку коронавируса, выявили 4753 новых заражения. Самая сложная ситуация в Киеве, Харьковской, Одесской областях.

В комментарии РБК-Украина профильные врачи рассказали, нужно ли снова возвращать жесткий карантин в Украине. Последствия жесткого карантина не должны превышать последствия от болезни.

Отметим, в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что первой волны пандемии коронавируса в стране не было.