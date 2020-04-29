ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Степанов назвал сроки выздоровления от коронавируса

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 13:09
Степанов назвал сроки выздоровления от коронавируса
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Степанов сообщил, что в среднем течение болезни длится 18-21 день

В среднем ход коронавирусной болезни в Украине от момента обнаружения до отрицательного ПЦР-теста, то есть выздоровления, длится 18-21 день. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Офиса президента.

Также Степанов отметил, что у всех 11 умерших за последние сутки были серьезные сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые, сахарный диабет, проблемы с легкими. Это осложнило ход COVID-19.

Министр сообщил, что в среднем выздоровление длится 18-21 день.

Отметим, от коронавируса в Украине вылечились уже 1103 человек. В частности, за минувшие сутки выздоровели 111 человек.

Напомним, ученые прогнозировали, что эпидемия коронавируса в Украине может завершиться до 8 июня 2020 года. Согласно прогнозу, в Украине резкое снижение заболеваемости ожидается 19 мая.

А в Минздраве заявляли, что в Украине может не состояться пик заболеваемости COVID-19 при соблюдении всех карантинных мер. Как отметил министр, для этого в Украине и вводились ограничительные меры карантина.

Добавим, что количество зараженных коронавируса в Украине уже приближается к 10 тысячам.

Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 29 апреля В Житомирской области подтвердили новые смерти от COVID-19, среди жертв 18-летний
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
News
On Top