Степанов назвал сроки выздоровления от коронавируса

Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Степанов сообщил, что в среднем течение болезни длится 18-21 день

В среднем ход коронавирусной болезни в Украине от момента обнаружения до отрицательного ПЦР-теста, то есть выздоровления, длится 18-21 день. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании с президентом Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Офиса президента.

Также Степанов отметил, что у всех 11 умерших за последние сутки были серьезные сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые, сахарный диабет, проблемы с легкими. Это осложнило ход COVID-19.

Министр сообщил, что в среднем выздоровление длится 18-21 день.

Отметим, от коронавируса в Украине вылечились уже 1103 человек. В частности, за минувшие сутки выздоровели 111 человек.

Напомним, ученые прогнозировали, что эпидемия коронавируса в Украине может завершиться до 8 июня 2020 года. Согласно прогнозу, в Украине резкое снижение заболеваемости ожидается 19 мая.

А в Минздраве заявляли, что в Украине может не состояться пик заболеваемости COVID-19 при соблюдении всех карантинных мер. Как отметил министр, для этого в Украине и вводились ограничительные меры карантина.

Добавим, что количество зараженных коронавируса в Украине уже приближается к 10 тысячам.