Степанов назвал регионы, где ситуация с COVID "достаточно напряженная"

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы Украины, где ситуация с коронавирусом является "достаточно напряженной". Среди них Киев, Одесская, Николаевская, Киевская и Житомирская области.

Об этом Степанов заявил во время брифинга 30 марта.

По его словам, в Украине наблюдает рост госпитализаций пациентов с коронавирусом. Сейчас уже заняты почти 54% больничных коек для COVID. "Ситуация разная по регионам. Достаточно напряженная ситуация в городе Киев, в Одесской, Николаевской, Киевской, Житомирской областях - там, где увеличивается количество заполненных коек", - заявил Степанов.