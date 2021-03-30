Степанов назвал регионы, где ситуация с COVID "достаточно напряженная"

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы Украины, где ситуация с коронавирусом является "достаточно напряженной". Среди них Киев, Одесская, Николаевская, Киевская и Житомирская области.
По его словам, в Украине наблюдает рост госпитализаций пациентов с коронавирусом. Сейчас уже заняты почти 54% больничных коек для COVID.
"Ситуация разная по регионам. Достаточно напряженная ситуация в городе Киев, в Одесской, Николаевской, Киевской, Житомирской областях - там, где увеличивается количество заполненных коек", - заявил Степанов.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине пятую неделю подряд наблюдается рост госпитализаций из-за коронавируса. По его словам, в Украине заняты уже более 44 тысяч кроватей. Всего введено чуть больше 75 тысяч коек.
Напомним, за вчера в Украине подтвердили более 10,5 тысячи новых случаев COVID. При этом госпитализировали 2597 человек, летальных случаев - 286, выздоровели 3576 пациентов.
Отметим, по состоянию на вчера лишь в четырех областях Украины был не превышен уровень госпитализаций из-за COVID.